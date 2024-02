Varese | studente aggredisce il dirigente scolastico con 3 coltellate

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Unodi 17 anni dell'Enaip (Ente nazionale Acli istruzione professionale) diè stato arrestato dalla Polizia per aver aggredito unadi 57 anni con tre. L'episodio è avvenuto intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'ufficio Volanti della questura che hanno bloccato l'aggressore e sequestrato il coltello a serramanico. La donna con tre ferite alla schiena e' stata accompagnata all'ospedale Circolo diin codice giallo. I poliziotti e la Procura per i minorenni di Milano indagano per ricostruire il movente dietro al gesto.

