Varese | studente 17enne accoltella professoressa mentre entra a scuola Arrestato

(Di lunedì 5 febbraio 2024)dalla polizia, oggi 5 febbraio 2024, unodi 17 anni, a. L'accusa è di lesioni per aver ferito con una coltellata un'insegnate all'ingresso a. Gli agenti sono intervenuti all'istituto professionale Enaip attorno alle 8 e hanno bloccato il ragazzo che, secondo la prima ricostruzione, avrebbeto alla schiena l'insegnante con un coltello a serramanico portato da casa L'articolo proviene da Firenze Post.

