Varese | insegnante accoltellata da uno studente all’Enaip

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Nuovo episodio di violenza in una scuola. È accaduto nella mattina di oggi, lunedì 5 febbraio, all’istituto professionale Enaip didove unoavrebbe ferito un’con un’arma da taglio. Stando a quanto riportanews, la donna, un a57enne, sarebbe stataalla schiena con un coltello a serramanico mentre i ragazzi stavano entrando a scuola, intorno alle 8. L’è stata subito soccorsa ed è stato immediato anche l’intervento del personale sanitario giunto sul posto con un’automedica e un’ambulanza della croce rossa di. La donna è arrivata in codice giallo in pronto soccorso all’ospedale di circolo dicon tre ferite alla schiena. Lo ...