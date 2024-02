Vangelo di oggi 5 Febbraio 2024 | Mc 6 | 53-56 | Video commento

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 5, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Quanti lo toccavano venivano salvati”. “Essere salvati non vuol dire semplicemente sfuggire alla punizione, ma essere liberati dal male che ci abita. Non è ... L'articolodi: Mc 6,53-56proviene da La Luce di Maria.

C'è una evidente relazione tra chi soffre e Gesù, e la pagina del Vangelo di oggi lo testimonia: "cominciarono a portargli sui lettucci quelli che stavano male, dovunque udivano che si trovasse" . La ...Da un lato la dottrina dei farisei, dall'altro la misericordia e l'amore. Come parlare di Cristo e del Vangelo all'altro, anche "lontano" per citare don Primo Mazzolari Sostiene Zuppi: "Non ripetere ...