Valsa sconfitta nella ’partita zero’ con la Lube Ma i gialli questa volta escono a testa alta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) di Fabrizio Monari CIVITANOVA MARCHE Si entra all’Eurosuole assordati dai mormorii di mercato, incessanti per due club entrambi già proiettati verso l’anno prossimo, entrambi scottati dastagione seppur con ustioni di grado diverso: sarà De Cecco il nuovo palleggiatore di Modena, e magari Boninfante il vice di Orduna a Civitanova? Il contesto non aiuta: dove ti volti c’è un ex. Juantorena, Stankovic, Anzani, Giuliani l’ultimo estratto. Manca Zaytsev però: è solo a bordocampo, fastidio muscolare, ma c’è il suo clone in piccolo, Sasha, a raccattare palloni. Poi si gioca, e quella che ne esce è tutto sommato una bella partita: Civitanova la vince 3-0 ma, a differenza delle 9 precedenti, quella di Modena è unanormale, tirata in ogni set, occasioni sfruttate e perdute. Non è uno psicodramma, nessun crollo verticale: solo troppi errori ...

Hellas battuto per 2-1 a Napoli dai campioni d’Italia in carica. Ma la sconfitta non ha lo stesso sapore amaro delle numerose altre, decisamente troppe, subite finora. E non solo perché la formazione ...Lui ci ha provato, in ogni modo. Non è bastato però. Solo un`autorete di Federico Gatti riesce a superare un super Wojciech Szczesny, chiudendo così un cerchio.Nelle tre partite della sesta di ritorno i biancorossi di Anastasi regalano al tecnico la soddisfazione dei battere la sua ex squadra in rimonta, Civitanova rende amaro l'esordio di Giuliani sulla pan ...