Valditara sul caso dell’insegnante accoltellata a Varese | “Stato sarà parte civile”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In un istituto professionale di, questa mattina, si è verificato un episodio di inaudita violenza che ha lasciato sotto choc l’intera comunità scolastica: un 17enne ha accoltellato alla schiena la sua insegnante appena poco prima che cominciassero le lezioni. La docente è stata trasportata in codice giallo in ospedale. La vittima non dovrebbe essere L'articolo proviene da Il Difforme.

È sempre un “gennaio caldo” per il mondo della scuola: il 18 si sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2024/2025 per le primarie e secondarie ... (iodonna)

La docente, di 57 anni, insegna nella scuola che il minore frequenta ed è stata portata all'ospedale di Varese in codice giallo. Non è in pericolo di vita Un giovane… Leggi ...Nuova aggressione a scuola, dopo i due presidi aggrediti in Puglia, questa volta la violenza si è scatenata a Varese. Una professoressa di 57 anni colpita alla schiena da una ...Uno studente di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia, stamani, a Varese, con l'accusa di lesioni per aver ferito con una coltellata un'insegnante ...