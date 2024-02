Use sontuosa con l’Abc Il derby è biancorosso

Per i tifosi, per la classifica, per riscattare la sconfitta dell’andata, per rivedere finalmente De Leone in campo, per mettere un piede e mezzo nei primi quattro posti della classifica di questa pri ...Per i tifosi, per la classifica, per riscattare la sconfitta dell’andata, per rivedere finalmente De Leone in campo, per mettere un piede e mezzo nei ..."Un Bari a dir poco imbarazzante". Non usa mezzi termini Tuttosport per descrivere la sconfitta casalinga di ieri.