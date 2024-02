Usa | raid aerei contro missili Houthi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 4.41 Le forze Usa hanno effettuato attacchinello Yemen, il giorno dopo alcunicondotti con il Regno Unito come rappresaglia per gli attacchi deglinel Mar Rosso. E' stato "effettuato un attacco per legittima difesa""un missile da crociera terrestre degli" e poi"4da crociera antinave, pronti per essere lanciatile imbarcazioni nel Mar Rosso". Washington "ha identificato inelle zone dello Yemenllate dagli" che rappresentavano una minaccia.

Sono almeno 34 le persone rimaste uccise nei raid americani in Siria e Iraq contro postazioni delle milizie filoiraniane: 16 i morti in Iraq, dove ... (today)

Nuovo capitolo nella rappresaglia statunitense all'uccisione di tre soldati americani in Giordania: dopo i bombardamenti Usa in Siria e Iraq e in una ... (affaritaliani)

•Visita a sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul fronte di Robotyne •In Bielorussia si trovano ancora poco meno di un migliaio di mercenari della Wagner •Le agenzie tedesche di sicurez ...• È il 120° giorno di guerra: oltre 27 mila le persone uccise a Gaza. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Tornano i pellegrini in Terra Santa: mancavano dal 7 ottobre Attacco ad un ...Mercoledì Biden aveva detto che i piani per la risposta Usa all’uccisione di tre soldati dislocati alla Tower 22 in Giordania, erano pronti. Al Pentagono hanno atteso una finestra di bel tempo per ...