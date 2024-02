Usa il Bancoposta di un anziano e fa sei prelievi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) TUORO - Gli aveva proposto – a lui,e solo – di fargli compagnia, si alleviare i vuoti delle lunghe giornate senza nessuno. Ma poi lo aveva di fatto derubato. Ora è finita nelle maglie della legge. I fatti: i carabinieri della Stazione di Tuoro sul Trasimeno, a novembre, avevano raccolto la denuncia di un 80enne del posto che era stato avvicinato da una donna di origini straniere sulla cinquantina che, con modi affabili, gli aveva proposto di tenergli compagnia per lenire un po’ la sua solitudine. L’, in buona fede, ha dunque accettato di fare una passeggiata in compagnia della donna ma quest’ultima, approfittando di un suo momento di distrazione, gli avrebbe sottratto la carta “” associata ad un libretto di risparmio (dove era accreditata la pensione) con scritto il relativo codice PIN. Nei giorni successivi ...