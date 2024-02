Urlavo di non farmi male e picchiavano il mio ragazzo

"Vi prego, vi prego, non fatemi del male, lasciatemi andare...". Invocazione vana. Il racconto dello stupro di gruppo subito dalla 13enne ... (quotidiano)

La testimonianza del fidanzato della vittima. Gli indagati, tutti egiziani, erano ospiti in comunità . "Vi prego, vi prego, non fatemi del male, lasciatemi andare...". Invocazione vana. Il racconto ...La 13enne violentata martedì scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania ha identificato i due minorenni autori dello stupro. Il riconoscimento è avvenuto durante ...Una passeggiata la sera nella villa comunale, una coppia di ragazzini - 13 anni lei, 17 lui - e il branco che ha trasformato quell'uscita romantica in un incubo. Alle 19.30 del 30 gennaio, ...