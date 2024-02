Upon Entry - L’arrivo | Alberto Ammann | “Il sogno americano non esiste”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L'intervista ad, l'attore protagonista di- L'arrivo, un thriller da camera che dalla sala di un aeroporto di New York fa a pezzi il. Per il grande pubblico e gli affezionati di Narcos è e rimarrà a lungo Pacho Herrera, rivale storico di Pablo Escobar che nella terza stagione della serie Netflix diventerà con il cartello di Cali il protagonista indiscusso, il nuovo cattivo dopo la morte del numero uno del narcotraffico. La carriera dell'attore argentinoera però già cominciata nel 2011 sotto la buona stella del dramma carcerario Cella 211, miglior attore rivelazione ai Premi Goya 2010. Dal 25 gennaio lo ritroviamo nella serie Netflix Griselda, di nuovo in abiti criminali, questa volta in quelli ...

ROMA – Dopo essere stato presentato in anteprima alla 16. edizione del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, è al cinema dal 1° febbraio, distribuito da Exit Media, “Upon Entry – L’arrivo”, ...Diego ed Elena vogliono trasferirsi negli Stati Uniti per cercare nuove opportunità. Hanno fatto tutto per bene, o almeno così credono...un breve ed efficace trattato di sadismo burocratico ...Tra i film in sala in uscita questa settimana ci sono How to Have Sex, Argylle. La super spia, Te l'avevo detto, Upon Entry. L'arrivo e Una bugia per due.