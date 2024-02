Uomini e Donne | il trono classico e il trono over si uniranno | ecco quando

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sono in arrivo cambiamenti importanti ain quanto interessano la struttura del dating show. I telespettatori sono soliti vedere la distinzione tra ile il, le cui storie non si intrecciano ma vengono raccontati in due momenti differenti della puntata. L’arrivo di Ida Platano sulha stravolto un po’ gli equilibri ed è servito soprattutto come sorta di esperimento, lo stesso che avverrà nella prossima stagione ossia l’unione dei due troni.: l’unione dele delDa qualche settimana a questa parte si ...