Unicredit | utile 2023 record | ai soci sarà distribuito il 100%

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 feb. (askanews) –batte le stime degli analisti e chiude ilcon unnetto di 8,6 miliardi, in aumento del 54% circa rispetto all’anno precedente, e ricavi a 23,8 miliardi (+17,3%). L’netto contabile ha raggiunto quota 9,5 miliardi, più alta di 3 miliardi rispetto al 2022. Per l’esercizio, la banca intende distribuire agli azionisti un totale di 8,6 miliardi (5,6 mld di buyback e 3 mld di dividendo), ovvero ildell’netto, in rialzo di 3,35 miliardi rispetto al 2022. Con l’introduzione di un acconto sul dividendo e il riacquisto di azioni proprie,ha annunciato che porterà la distribuzione totale a circa 10 miliardi nell’anno solare 2024. “Il quarto trimestre è stato il dodicesimo ...

Numeri 2023 record, coronano tre anni di successo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 feb - Nel 2023 UniCredit «ha prodotto un utile netto record pari a 8,6 miliardi, un aumento di oltre il 50 ...(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Piazza Affari apre in cauto rialzo. L'indice Ftse Mib è in aumento dello 0,23% a 30.789 punti. Corre Unicredit (+6%) dopo gli utili sopra le stime e la distribuzione agli ...MILANO (Reuters) - UniCredit (BIT: CRDI) stima un utile netto 2024 sostanzialmente in linea con il 2023, dopo un quarto trimestre ben sopra le attese degli analisti.