Unicredit | per l' M&A c' è l' ipotesi Bper | la soluzione Il risiko non decolla | Mps | Intesa e BancoBpm attendono

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si continua a parlare convulsamente dibancario, complice anche un mercato effervescente che oggi – grazie ai conti arrivati da Piazza Gae Aulenti – fa sfondare ala valutazione di 50 miliardi, a meno di tre miliardi dalla rivale di sempreSanpaolo. Ma la sensazione che arriva da ambienti di primissimo livello che Affaritaliani.it ha potuto consultare è che il momento non sia ancora maturo per l’inizio di una stagione di M&A. Tutti guardano a, la quale però ha bisogno intanto di nominare il suo board – l’assemblea è fissata per metà aprile – prima di poter pensare a qualsiasi operazione. I nomi che girano però sono sempre gli stessi, e Affari può riportare alcuni rumor che si bisbigliano a Milano. Intendiamoci, si tratta di voci, nulla è ancora stato messo nero su bianco. Ma le ...

Piazza Affari non era mai stata così in forma negli ultimi 15 anni. L’Ftse Mib (Financial times stock exchange Milano), lo scorso 5 dicembre ha ... (affaritaliani)

Il Gruppo UniCredit ha aperto ufficialmente la sua call for Start up: parte UniCredit Start Lab 2024 , la piattaforma di business dedicata a Start up e ... (fmag)

Seduta in gran corsa per Unicredit in Piazza Affari: il titolo ha concluso in rialzo dell'8% a 28,8 euro dopo che l'istituto guidato da Andrea Orcel ha registrato un utile 2023 di 8,6 miliardi ...Lo scorso esercizio è andato in soffitta con un utile netto di 9,5 miliardi di euro, ben il 47,2% in più rispetto al 2022 e decisamente superiore ai 7,9 ...Chiude positiva oggi Piazza Affari in una giornata debole per gli altri indici europei e negativa per Wall Street ...