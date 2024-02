Unicredit | l’M&A rimane quasi impossibile Ma… Il risiko non decolla | Mps | Intesa e BancoBpm attendono

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si continua a parlare convulsamente dibancario, complice anche un mercato effervescente che oggi – grazie ai conti arrivati da Piazza Gae Aulenti – fa sfondare ala valutazione di 50 miliardi, a meno di tre miliardi dalla rivale di sempreSanpaolo. Ma la sensazione che arriva da ambienti di primissimo livello che Affaritaliani.it ha potuto consultare è che il momento non sia ancora maturo per l’inizio di una stagione di M&A. Tutti guardano a, la quale però ha bisogno intanto di nominare il suo board – l’assemblea è fissata per metà aprile – prima di poter pensare a qualsiasi operazione. I nomi che girano però sono sempre gli stessi, e Affari può riportare alcuni rumor che si bisbigliano a Milano. Intendiamoci, si tratta di voci, nulla è ancora stato messo nero su bianco. Ma le ...