UNIBS e Subscription Economy

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Economia del noleggio e della sottoscrizione, l’Università di Brescia forma i professionisti dellaIl dipartimento di Economia e Management dell’ateneo lombardo e la startup Johix danno il via al primo Corso di Alta Formazione ine Strumenti di Finanza Innovativa Alternativa Siamo abituati all’abbonamento di servizi, molto meno all’abbonamento a prodotti e alla cosiddettao servitization, modello di business che si basa sulla sottoscrizione e dunque sulla ricorsività del consumo di beni e servizi. Proprio per formare figure professionali in grado di supportare le aziende che vogliano offrire i propri beni e servizi in modalità “as a service”, il dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia e la startup ...