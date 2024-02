Ungheria | Tajani-Nordio | no interferenze

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 20.10 "E' andata molto peggio di come ci aspettavamo.Siamo stati lasciati soli". Così il padre di Ilaria Salis dopo l' incontro con iministri. "I principi di sovranità giurisdizionale di uno Stato impediscononella conduzione del processo e nel mutamento dello status libertatis dell' indagato-recita la nota congiunta dei due ministri-La richiesta di sostituire la misura cautelare presso l'Ambasciata italiana non è possibile".Il difensore ungherese insista per modificare la detenzione,così da attivare norme Ue.

ROMA – Roberto Salis, il padre della 39enne Ilaria, antifascista in carcere in Ungheria, ha incontrato oggi, 5 febbraio 2024, i ministri degli Esteri e della Giustizia Antonio Tajani e Carlo Nordio.«È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati soli. Abbiamo chiesto due cose, ...Oggi i ministri Tajani e Nordio hanno incontrato il padre di Ilaria Salis. In una nota, spiegano che il governo italiano non puà interferire con un processo di un altro Stato, nè può essere avanzata r ...