“Una tragedia…” Ursula dopo l’addio a Sossio | mai avrebbe voluto trovarsi in questa situazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024)Aruta eBennardo, è finita. Di nuovo, perché gli ex protagonisti di Uomini e Donne e anche Temptation Island Vip più volte hanno vissuto alti e bassi durante la loro lunga e quindi anche tormentata storia d’amore. Tira e molla infiniti ma anche annunci importanti e plateali, come la proposta di matrimonio nello studio che li ha fatti conoscere o il lieto annuncio dell’arrivo di Bianca, la figlia che hanno avuto insieme (la ex dama è già mamma di tre ragazzi avuti da una precedente relazione). Altro che nozze imminenti, crisi nera. E addio: è stataBennardo, qualche giorno fa, a dare la notizia ai fan. Con una breve storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’ex volto del trono Over aveva anche escluso ogni possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex cavaliere. “Avreidirvelo ...