Una stangata da 4mila euro | la peggiore da 25 anni a questa parte | che fine fanno i tuoi risparmi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quanto è costato a una famiglia media italiana il caro inflazione con cui abbiamo dovuto convivere tra il 2021 e il 2023? Dai calcoli fatti dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre abbiamo sborsato oltrein più- precisamente 4.039- ossia il 14,2% soltanto nell'ultimo biennio. Se, infatti, la spesa annuale delle famiglie in termini correnti nel 2021 ammontava a 21.873, nel 2023 è salita fino a 25.913(+18,5%). L'aumento medio mensile per nucleo familiare in questi ultimi duedi super rincari è stato di 337. MENO SPORTE E in che settori si sono verificati gli aumenti più importanti tanto da ridurre il nostro potere d'acquisto? A schizzare in alto sono stati sicuramente i prezzi dei biglietti aerei (+106,1%), si è poi verificata una ...

