Una nuova opportunità formativa per disoccupati | inoccupati e Neet

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 5 febbraio 2024 – L’AgenziaErreffe Reali Pascal di Arezzo, accreditata a livello regionale con O.F. 0116, presenta la prima edizione dellaqualifica professionale per Tecnico dell’Animazione Socio-Educativa. La finalità del nuovo corso è formare e qualificare personale professionale di animazione per servizi assistenziali, sociali e sanitari. La figura potrà trovare collocazione in contesti di servizi pubblici o del privato, finalizzati alla prevenzione delle marginalità del disagio sociale, all’integrazione e partecipazione sociale, allo sviluppo di potenzialità individuali e collettive, operando in stretta collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del territorio. Il percorso si articola in un anno con 600 ore, suddivise tra 300 ore di stage e 300 ore di aula, di cui 154 ore di laboratorio pratico, ...