“Una notizia buona e una brutta” Grande Fratello | cosa succede a Beatrice e Fiordaliso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024), chi è il concorrente preferito della 21esima settimana. Novella2000 ha reso noto l’esito del sondaggio che lancia in attesa della nuova diretta. Stasera, lunedì 5 febbraio, il pubblico decreterà chi dovrà uscire traLuzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. Anche per quanto riguarda il televoto, ovviamente, ci sono delle previsioni. In particolare, che finisce sistematicamente in nomination, ma poi si salva sempre, anche stavolta risulta essere la preferita tra i nominati col 58%. A seguire ci sono Vittorio (17%), Letizia (15%) e Stefano (10%). Poi però c’è il sondaggio settimanale che considera tutti i concorrenti, non solo quelli che sono in nomination. E qui non mancano le sorprese… Leggi anche: “Sta per salutare tutti, esce”....