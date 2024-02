Una mattinata con gli studenti nella sala dei Grandi della Provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 5 febbraio 2024 – Si è svolta questa mattina in occasione dell’incontro congiunto indeidei rappresentanti di Istituto di tutte le scuole secondarie di secondo grado, dei rappresentantiConsulta Studentescali e dei rappresentanti aretini del Parlamento Regionale Toscano, ladi Arezzo ha offerto aglie alle studentesse presenti un momento di “Mindfulness”, condotto dalle formatrici Fiorinda Pedone e Stefania Piccini. Laha voluto in questo modo dare un segnale forte a tutti i ragazzi - e alle intere comunità scolastiche che rappresentano - sull’importanza dell’orientamento inteso innanzitutto come auto-orientamento, come opportunità di ascolto di sé. ...