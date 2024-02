Una efficiente Pa che valorizzi le persone | il gruppo Disaq Uniparthenope diffonde il contributo dell’ASviS

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I Pilastri: Rapporto annuale ForumPA e Digital360, dell’18-01-2024 E DELLA , RICERCA “Barometro Pa” Testo di Antonella ZISA – Redazione ASvIS “Ma della Pubblica amministrazione: cosa ne pensano i cittadini e dipendenti?” cosi ASviS del 2 febbraio 2024. Cresce l’attrattività del settore pubblico e migliora la percezione degli italiani. Gap sul fronte della comunicazione e delle tecnologie. Le tendenze emerse dal Rapporto annuale di ForumPa. I sondaggi promuovono la Pubblica amministrazione (Pa) italiana. Siamo sulla buona strada per lasciarci finalmente alle spalle la visione di una Pa “fardello” del Paese, fatta di sprechi, insuccessi, impiegati svogliati per fare spazio a una Pa, capace di valorizzare le, condizione necessaria per affrontare le sfide attuali e future, a partire dal rispetto degli impegni assunti con il Pnrr e la ...