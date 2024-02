Una bugia per due | recensione | commedia rara che unisce humor e denuncia sociale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ladi Unaper due, unadi Rudy Milstein che mixa con sagacia: nel cast Vincent Dedienne, Clémence Poésy e Géraldine Nakache Quasi invisibile Louis (Vincent Dedienne) è gentile. È così gentile che passa spesso inosservato. I colleghi e i genitori non ne hanno una grande considerazione, e non può nemmeno contare sull’appoggio degli amici… che non ha. Il giorno in cui scopre di avere una grave malattia, quelli intorno a lui sembrano notare la sua esistenza per la prima volta, e per Louis le opportunità personali e professionali improvvisamente abbondano. Quando lo studio legale presso cui lavora gli chiede di difendere una multinazionale dalladi un gruppo di malati di cancro, questa diventa per Louis ...