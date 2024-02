Una band di studenti baresi incanta la città con lo swing | il concerto in strada

Ciao Giacomo Losi Non è un periodo facile per il calcio italiano che dopo aver detto addio alla Bandiera viola Kurt Hamrin, deve salutare un’altra ... (glieroidelcalcio)

Ultima sfida di stagione regolare per la Fortitudo , che alle 18 sale a Verona per affrontare, al Pala Agsm Aim la Scaligera. Con l’obiettivo di ... (sport.quotidiano)

Paura a Villafranca per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nella notte tra giovedì e venerdì. Un Camion è finito in una scarpata ... (lanazione)

Neonato abbandonato in una cesta sul pianerottolo con un biglietto : “Non posso prendermi cura di lui”

Milano – Un Neonato di circa un mese di vita abbandonato in uno stabile Aler al Giambellino, in via degli Apuli 4. È stato trovato da un condomino ... (ilgiorno)