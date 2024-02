Un Web più sicuro con il nuovo corso per genitori di NEOCONNESSI

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma 5 febbraio 2024 – In occasione del Safer Internet Day 2024, WINDTRE, nell’ambito del progetto di digital education, lancia unperdi formazione dedicato alle famiglie. In un’epoca in cui la tecnologia e internet sono ormai una parte essenziale della vita quotidiana, ihanno l’opportunità di guidare con consapevolezza e preparazione i loro figli nell’esplorazione del mondo digitale, sensibilizzandoli sui comportamenti più sani e sicuri online. Il, realizzato con il supporto di esperti del settore, accompagnerà quindi le famiglie alla scoperta di tutte le possibilità che il web offre per una navigazione piena e consapevole. Il progresso tecnologico ha rivoluzionato il modo in cui i bambini utilizzano gli strumenti digitali e la rete attraverso smartphone, ...