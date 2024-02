Un uomo Rai pagato da altri | Fiorello gela Fabio Fazio | la mitragliata

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Amadeus efanno la tregua con: «Sei unRaida. Questo alla Rai piace molto», mitraglia subito Fiore con la sua ironia. «Sì ma la maglia col 9 di Thuram esposta dietro non ve la perdoneranno», risponde don. Alla fine sulle regole e i divieti che lo stesso Amadeus (con la Rai) hanno dato agli artisti del Festival vince la scaramanzia del direttore artistico che ci va di fair play: «Vi pare che potevo mancare questo collegamento cone Luciana?» esordisce ecumenico Amadeus mentre i due, ormai ben affacciati sul Nove a Che tempo che fa, continua a guardare Inter-Juve su Dazn. «Pensate quante liberatorie abbiamo dovuto firmare!». La prima sessione di vigilia solenne della 74esima edizione del Festival di Sanremo Amadeus e Fiore ...

(Adnkronos) – "Io sono superstizioso. Avrei mai potuto saltare questo collegamento?" Amadeus, in collegamento con 'Che Tempo Che Fa', spiega così ... (periodicodaily)

Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Io sono superstizioso. Avrei mai potuto saltare questo collegamento?" Amadeus, in collegamento con ... (dayitalianews)

Amadeus rispetta la superstizione e va in collegamento con Fabio Fazio , anche se è in onda sul Nove. Fiorello : "Tu sei un uomo Rai, pagato da altri. ... (ilgiornale)

(Adnkronos) – “Io sono superstizioso. Avrei mai potuto saltare questo collegamento?” Amadeus, in collegamento con ‘Che Tempo Che Fa’, spiega così ... ()

(Adnkronos) – “Io sono superstizioso. Avrei mai potuto saltare questo collegamento?” Amadeus, in collegamento con ‘Che Tempo Che Fa’, spiega così ... ()

«Sono superstizioso, mica potevo saltare questo appuntamento», sorride Amadeus. «I vertici Rai mi hanno detto che non devo fare tanto», ironizza Fiorello. «Né ...A "Che tempo che fa", Amadeus ha dichiarato che quest'anno sarà l'ultimo in cui condurrà il Festival di Sanremo, con Fiorello che scherza su Fazio come "un uomo Rai pagato da altri".La Rosa d'Istria film tv, trama, cast e dove vederlo. Andrea Pennacchi è il protagonista, al centro la storia degli esuli istriani ...