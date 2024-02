Un Posto al Sole | anticipazioni 5-9 febbraio 2024 | continuano i piani di Roberto e Marina

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Unal(Us Rai) Le vicende Made in Naples di Unala tenere banco nell’access prime time di Rai3. La soap è in onda alle 20.50, dal lunedì al venerdì, e in diretta streaming e in replica on demand su Raiplay. Ecco quello che accadrà nelleche seguono.Unalda lunedì 5 a venerdì 9ad allontanare Ida da Tommy Rossella deve metabolizzare la dichiarazione di Nunzio e gestire l’ostilità, per lei incomprensibile, di Ada in ospedale. Riccardo, a Milano, rischia di essere preda della nostalgia dopo aver incontrato Virginia. ...