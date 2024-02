Un pareggio agrodolce Il Seravezza è in ripresa

(Di lunedì 5 febbraio 2024)pozzi 1 tau altopascio 1(4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno (40’ st Conti), Petruzzi, Mannucci, De Ferdinando; Sforzi (20’ st Delorie), Granaiola (29’ st Bedini); Loporcaro (25’ st Brugognone), Putzolu, Camarlinghi; Mugelli (40’ st Simonetti). All. Amoroso. TAU (3-5-2): Di Biagio; Lombardo (27’ st Zini), Bernardini, Meucci (6’ st Odianose); Alessio, Bruzzo, Bruno (6’ st Biagioni), Perillo (31’ st Manetti), Antoni; Capparella, Malva (42’ st Bartelloni). All. Venturi. Arbitro: Di Renzo di Bolzano. Reti: 18’ pt Putzolu (S); 14’ st Malva (T). Note: ammoniti Sforzi (S) e Meucci (T); angoli 7-2; recupero 1’ pt e 4’ st.– Nell’ennesima domenica delle occasioni perse in vetta al girone E di Serie D, mentre perdono 2-0 sia la capolista Pianese sia la seconda Gavorrano, ecco che nella sfida fra terze ...

Prima il successo nel derby d'Italia, che coincide con il picco più alto della stagione, poi si torna a toccare il fondo con la sconfitta di Empoli: le ultime due settimane… Leggi ...Il Milan torna in campo oggi pomeriggio per la ventitreesima giornata di Serie A contro il Frosinone al Benito Stirpe. Nello stadio dei ciociari va in scena la prima gara dopo la fine ...Clamoroso al Via del Mare, dove i viola erano riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale, ma poi ripresi e di nuovo superati nei minuti di recupero dai salentini ...