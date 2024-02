“Un cattivo” Il retroscena su Biden manda tutti in subbuglio | l' obiettivo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joesi è riferito in privato al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, definendolo un «dannato», secondo fonti citate da Politico. La testata afferma cheè «diventato sospettoso» nei confronti di Netanyahu e teme che «il premier dello Stato ebraico sia ansioso di trascinare gli Stati Uniti in una guerra più ampia in Medio Oriente». Il vice portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha smentito l'articolo e ha aggiunto chee Netanyahu hanno «un decennale rapporto di rispetto in pubblico e in privato». «Non accetteremo ogni accordo, e non a qualsiasi prezzo», aveva affermato Netanyahu all'inizio della riunione domenicale del Consiglio dei ministri riguardo alla potenziale intesa con Hamas, poi saltata per via dei terroristi palestinesi. E ancora: ...