Un anno in vacanza Sport | arte e salute | così il tempo libero torna protagonista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sempre più ecosostenibile, accessibile e con la persona al centro. E’ la2024 in Emilia-Romagna, che archivia una stagione turistica 2023 dal segno più, con 61,8 milioni di presenze turistiche (+1,9% sul 22) e 14,5 milioni di arrivi (+6,2%) (dati Osservatorio turistico regionale elaborati da Trademark Italia). Il 2024 per la regione sarà un…in sella, tra grandi eventi internazionali e cicloturismo. La bici sta diventando il mezzo ideale per andare alla scoperta dei mille volti dell’Emilia-Romagna, grazie a 9.000 km di tracciati, tra piste ciclabili e sterrati, 10 ciclovie e centinaia di bike hotel (non a caso Rimini nel 2026 ospiterà Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità). Quest’, per la prima volta in oltre un secolo il Tour de France attraverserà la Regione con le prime 3 tappe: Firenze-Rimini, ...