Ultim’ora | sfuriata di De Laurentiis in conferenza stampa | arriva la risposta dalla Lega

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Hanno fatto discutere come spesso capita le dichiarazioni di De, ladellanon si è però fatta attendere. Ne ha avute per tutti il patron Aurelio De, che alla vigilia di Napoli – Hellas Verona, terminata con lo scoppiettante due ad uno finale, targato Khvicha Kvaratskhelia, ha attaccato duramente il sistema calcio italiano oltre che la. Dall’intervento su mercato, spiegando nei minimi dettagli le motivazioni che si celavano sul dietrofront per Nehuen Perez, sino al collocamento tattico di Jasper Lindstrom, protagonista della gara di ieri con l’assist del momentaneo uno a uno. Soprattutto, però, l’ormai “solito” attacco allaSerie A, già oggetto di varie critiche da parte del patron dei campioni d’Italia dal suo avvento alla guida del club ...