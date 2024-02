Ultime Notizie Roma del 05-02-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno contro te le attese a Matera in via era la risposta alla proposta di una tregua di rilascio degli ostaggi elaborata nei giorni scorsi a Parigi e suggerita con la mediazione di Egitto e Qatar e quanto si legge sulla Stampa israeliana e palestinese in particolare Elisa La Gazza chiederà solide garanzie per la fine della guerra e il ritiro delle truppe ma è già noto che Israele non ha intenzione di accettare la rete di informazioni palestinese cita una fonte di Amazon secondo cui le parti non sono vicino ad una che conferma la richiesta di fine della guerra da parte del Movimento palestinese Intanto il tagliando di Israele ha riportato il pensiero del primo ministro israeliano Voglio essere chiaro riguardo la nostra politica l’obiettivo essenziale Innanzitutto l’eliminazione di hamas ...