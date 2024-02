Ultime Notizie Roma del 05-02-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale in studio Un giovane arrestato a Varese con l’accusa di aver ferito con una coltellata un insegnante per ingresso a scuola il ragazzo che minorenne dovrà rispondere dell’accusa di lesioni in questi mesi il governo ha giocato un ruolo chiave a Bruxelles facendo la voce dell’Italia e contribuendo al dibattito sui grandi temi l’ho detto la premier Giorgia Meloni un’intervista concessa al quotidiano giapponese yomiuri shinbun in occasione della sua visita Tokyo sottolineando la svolta al plurale con quegli altri Stati l’istituzione dell’Unione hanno progressivamente condiviso la posizione italiana sulla questione del fenomeno migratorio privilegiando la dimensione esterna come modalità per limitare le partenze d’accordo sugli ostaggi rapiti a Gaza non è dietro l’angolo da firmare l’età del consigliere ...