Ultime Notizie Roma del 05-02-2024 ore 11 | 10

romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)dailynews radiogiornale lunedì 5 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale l’accordo sugli abiti e garza non è dietro l’angolo lo ha detto in un’intervista dei bisognosi il consigliere americano per la sicurezza degli alimenti sottolineando che la palla ora nelle mani di questo tipo di negoziati procede di solito lentamente fino a quando non accelera all’improvviso e quindi è difficile stabilire un calendario preciso su quando ci si arriverà o persino se ci si arriverà ha piegato Il funzionario dopo l’identificazione di tre componenti Tra cui due autori dello stupro nome elemento contribuisce a far luce sul tragico episodio di violenza ai danni di una ragazzina di soli 13 anni è venuto martedì scorso nei bagni pubblici della villa Bellini di Catania il terzo DNA estratto dalle tracce biologiche per levate dagli indumenti della tredicenne ferita dal Branco coincide ...