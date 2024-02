Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata o venerdì trovati all’ascolto da Francesco Vitale in apertura terme di Oriente Ma sei pronta a rifiutare l’accordo con il Trail mediato a Parigi per gli ortaggi al centro del poco gazzaro riferisce immediato vita alarabiya ripreso anche degli italiani negli Usa le imposte in movimento richiede un maggior numero di detenuti palestinesi da liberare da parte di Israele da Tel Aviv e ne teniamo ha fatto sapere che Israele non accetterà ogni accordo e non ascolti prezzo intanto ci sono stati nuovi Raid degli Stati Uniti Gran Bretagna su stava insieme in un comunicato congiunto Washington e Londra spiegano di aver colpito decine di obiettivi utili Vittorio Sgarbi torna sulle sue dimissioni ancora non è Sottosegretario le dimissioni le ho solo annunciate ma le devo ancora negoziare con il governo in questo momento sono ancora ...