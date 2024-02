UFFICIALE – Milinkovic all’Inter… Women! Volto nuovo per Guarino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’Inter prende, ma non è ovviamente l’ex della Lazio: si tratta della nuova ragazza della squadra Women, che integrerà il gruppo a disposizione diACQUISTO – “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Marija Ana. Il difensore bosniaco classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026?. Fonte: inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

