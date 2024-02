UFFICIALE – Inter Primavera | prolungati contratti di 4 giocatori

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’ha reso noto il prolungamento deidi quattrodella propria. Il comunicato. PROLUNGAMENTO PLURIENNALE – A seguire il comunicato pubblicato sul sito dell’. “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale deidi Mike Aidoo, Thomas Berenbruch, Luca Di Maggio e Daniele Quieto“. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Simone Inzaghi e l’Inter hanno diramato la lista UEFA per i prossimi impegni in Champions League. ecco i grandi esclusi Simone Inzaghi e l’Inter ... (calcionews24)

Altissima tensione fuori il ‘Meazza’ dopo Inter-Juventus. 50 tifosi nerazzurri sono stati portati in questura: 48 di questi denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ...L'Inter-Juve più corretta in campo da molti anni a questa parte ha scatenato scontri e tensione fuori dallo stadio ...Non ci sono più dubbi sul futuro di Piotr Zielinski. La trattativa con l'Inter, infatti, è in fase molto avanzata e l'accordo dovrebbe essere siglato ufficialmente entro poche ore. Inter, Zielinski ad ...