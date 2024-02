Ue | Meloni | lavoro perchè sia colosso politico e non burocratico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tokyo, 5 feb. (askanews) – “Sono convinta, e la mia azione politica si è sempre ispirata a questa convinzione, che i popoli del nostro continente vogliono un’Europa che sappia giocare un ruolo da protagonista sulla scena globale, senza tradire o prevaricare le identità nazionali. Intendo continuare a lavorare per un’Europa che sia une non, cioè capace di raccogliere le sfide che richiedono l’unità tra le nazioni del continente, lasciando invece ai governi nazionali il compito di affrontare quelle politiche che possono essere attuata al meglio dalle istituzioni più vicine ai cittadini”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia, in un’intervista al quotidiano giapponese “The Yomiuri Shimbun”. Al giornalista che le chiede se la crescita dei partiti di destra stia influenzando ...