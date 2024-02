Ucraina | Usa verso accordo | aiuti a Kiev si possono sbloccare

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dopo settimane di difficili negoziati tra dem e repubblicani, al Senato è stato raggiunto l’che sbloccherebbe i 60 miliardi didestinati all’. L’intesa prevede misure più severe sul confine con il Messico per cercare di rallentare il flusso di migranti. Unche il presidente Joe Biden ha lodato, sottolineando che contiene “le riforme più severe e giuste della politica del confine degli ultimi decenni che sostengo con vigore”. Nonostante il testo recepisca misure che i repubblicani chiedono da tempo – regole più severe per la concessione dell’asilo, la fine della pratica di “catch and release” che prevede il rilascio degli irregolari fermati al confine e la possibilità di chiudere i valichi di confine più usati quando si è raggiunto un limite degli ingressi – la leadership della Camera ha già ...

Dopo settimane di difficili negoziati tra dem e repubblicani, al Senato è stato raggiunto l'accordo che sbloccherebbe i 60 miliardi di aiuti destinati all'Ucraina. L'intesa prevede misure più severe s ...