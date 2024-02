Ucraina | Kiev | ‘uccisi 389 560 soldati russi da inizio guerra’

almeno due civili sono rimasti uccisi e sei feriti in un bombardamento delle forze ucraine su una panetteria a Lisichansk , nella regione di Lugansk, ... (feedpress.me)

Roma, 4 febbraio 2024 - Ancora vittime civili nella Guerra tra Ucraina e Russia. Sono almeno 28 i morti in una panetteria di Lisichansk, città ... (quotidiano)

Kiev , 5 feb. (Adnkronos) - La russi a ha perso 389.560 soldati in Ucraina dall' inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato ... (liberoquotidiano)

Il Senato americano ha reso pubblico un accordo bipartisan sulla legge per gli aiuti all'Ucraina, Israele e Taiwan e i fondi per la crisi migranti al confine meridionale degli Stati Uniti. Meloni da ...Da quando si è insediata a palazzo Chigi, "il governo ha svolto un ruolo chiave a Bruxelles, facendo sentire autorevolmente la voce dell'Italia e contribuendo ...Tokyo, 5 feb. (askanews) – “Sin dall’inizio della brutale aggressione della Russia, il sostegno dell’Italia all’Ucraina è stato – e rimarrà – incrollabile. Questo impegno ha molteplici dimensioni e no ...