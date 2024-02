Ucraina | Gb | ‘Mosca ricorrerà a nuove forme di finanziamento per la guerra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Londra, 5 feb. (Adnkronos) – Il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che "è improbabile che il piano delle entrate della Russia per il 2024 venga rispettato ed è invece probabile il governo dovrà prendere in considerazione altre misure politiche per finanziare la spesa prevista". Nel suo ultimo aggiornamento di intelligence sulla guerra in, il ministero della Difesa di Londra ha scritto su X che "il governo russo ha piani ambiziosi per aumentare la spesa del 26% nel 2024, facendo affidamento su aspettative ottimistiche di un aumento delle entrate del 22%, con quelle del petrolio e del gas che dovrebbero aumentare di quasi il 25%"."È probabile che il governo dovrà ridurre i suoi contributi al Fondo patrimoniale nazionale e aumentare le tasse e il debito nazionali per finanziare la spesa prevista – afferma l'intelligence britannica – Queste politiche probabilmente influenzeranno negativamente l?economia russa nel medio e lungo termine mantenendo le pressioni inflazionistiche e limitando la crescita futura"."Il Fondo patrimoniale nazionale – conclude il ministero – è apparentemente destinato al benessere economico a lungo termine del popolo russo, ma viene sempre più utilizzato per finanziare l?invasione dell?, con il valore in calo del 10% nel 2023".