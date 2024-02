Ucraina | Ankara conferma visita di Putin in Turchia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan hato che il presidente della Russia Vladimirsi recherà presto ininper discutere del corridoio del grano nel Mar Nero. "Ladiin realtà era già stata pianificata in precedenza. Ora ci sarà l'opportunità di discutere nuovamente alcune questioni durante questa", ha detto Fidan, senza precisare una data, in un'intervista a Trt Haber dopo l'annuncio fatto in precedenza dal portavoce del Cremlino Dimitri Peskov. La questione del corridoio del grano sarà "sicuramente sul tavolo" per l'"importanza" che gli ha attribuito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha assicurato Fidan. "Il nostro presidente attribuisce ...