Tutto scritto | il sito unico di scorie nucleari finirà in Sardegna Soru e Toddu ne parlino agli elettori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Da anni in Italia si discute delper le. Inc’è una campagna elettorale in corso, il 25 febbraio si voterà per eleggere il Presidente della Giunta Regionale. Riguardo la collocazione indelper leitalianeperò èsembra già. Come riportato, tra gli altri, da Mauro Pili qualche giorno fa sull’Unione Sarda, mercoledì scorso il Senato della Repubblica ha approvato una legge che prevede che, scavalcando qualunque autorità, il Ministero della Difesa possa autoproporsi per ospitare ildelle...