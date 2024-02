Tutto pronto per il Festival di Sanremo | ecco le novità del regolamento

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Domani il via alla 74esima edizione deldi. Nella città èper una kermesse che quest'anno avrà qualchenell'organizzazione. Entriamo nel dettaglio. Tutti i cantanti nella prima serata Martedì 6 febbraio, vedremo l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. I brani verranno votati dalla giuria della sala stampa, tv e web. All’esito del risultato complessivo...

Capua . In anteprima, in diretta-differita, la posa dello stemma del Monsignor Pietro Lagnese , Arci Vescovo delle due Diocesi Caserta e Capua – sul ... (casertanotizie)

Tutto pronto per Sanremo 2024. Dal 6 al 10 febbraio 2024, Amadeus torna per il quinto anno consecutivo al Teatro Ariston da dove il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Trenta ...Sanremo – Tutto pronto per il debutto del Festival di Sanremo 2024. Si parte domani, 6 febbraio, con la prima delle cinque puntate della kermesse canora. Oggi la conferenza stampa di presentazione del ...Tutto pronto per il Carnevale di Verona 2024 che entra nel vivo con un ricco programma di eventi che coinvolgono tutti i quartieri della città. Previste molte sfilate e ospiti provenienti da tutta ...