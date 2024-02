“Tuta Gold” di Mahmood | ecco il testo della canzone di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “”, ildi. Il pezzo che racconta la periferia con immagini concrete, quasi neorealiste (ladel titolo è quella di uno spacciatore) ma non prive di ironia. Ilè infarcito di parole inglesi come moonlight, night, fake, rave, bitch, e il ritornello ha un ritmo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.