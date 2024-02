Turismo | Pellegrino Aidit | Con conflitto Mo rallentamento | ma permane ottimismo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Labitalia) - "Il 2023 fino ad ottobre aveva mostrato un andamento ottimale del, con una forte anticipazione delle prenotazioni. Ilmediorientale ha determinato poi un, coinvolgendo il Mar Rosso, che rappresenta un prodotto fondamentale per la distribuzione turistica organizzata. Continua invece con grande ritmo la crescita delle crociere. Non riguarda solo l'Italia, ma è un fenomeno globale". Così, con Adnkronos/Labitalia, Domenico, presidente, l'associazione delle Agenzie di viaggio aderente a FederConfindustria, fa il punto sull'andamento deltra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. "La Clia - Cruise lines international association -ricorda- prevede che circa ...

Il presidente dell'associazione delle agenzie di viaggio: 'Meno richieste per Mar Rosso ed Egitto, ma ci aspettiamo ripresa'