Tuffi | Sarah Jodoin di Maria splendida quinta dalla piattaforma Doppietta cinese

(Di lunedì 5 febbraio 2024)femminile ai Mondiali di Doha. Una finale di altissimo livello vinta da Quan Hongchan davanti alla connazionale Chen Yuxi, che non riesce a vincere il suo quarto oro iridato dai dieci metri. Prima medaglia della storia per la Gran Bretagna grazie ad una fenomenale Andrea Spendolini Sirieix, ma anche l’Italia ha da sorridere con il quinto posto didi, che centra il miglior piazzamento di sempre di un’italiana dai 10 metri in un Mondiale. Le due cinesi hanno fatto una gara a parte, visto che sono anche le uniche ad aver superato i 400 punti. Quan Hongchan alla fine vince con 436.25, complice anche un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 91.20 punti e soprattutto uno straordinario triplo e mezzo indietro raggruppato ...

Sarah Jodoin di Maria si è qualificata per la finale dei tuffi dalla piattaforma ai Mondiali in corso a Doha. L'italo-canadese ha ottenuto il settimo punteggio e tornerà a gareggiare nel pomeriggio. L'azzurra Sarah Jodoin di Maria, 24enne tesserata