Tuffi | Mondiali Doha 2024 | oro a Hongchan Quan dalla piattaforma Splendido 5° posto per Jodoin Di Maria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arriva unoquintoper SarahDinella finaleaidi. La 24enne italocanadese tesserata per la Marina Militare e seguita dall’allenatore Tommaso Marconi, totalizza 322.15 punti nelle cinque serie di, senza commettere errori degni di nota per arrivare a una posizione di prestigio. Un risultato che va probabilmente oltre ogni aspettativa e che rappresenta la migliore prestazione iridata di un’italiana in questa specialità. E che arriva a poche oreconquista del pass per i Giochi di Parigi e solamente pochi mesi dopo Fukuoka,do la nativa di Montreal non era riuscita invece a centrare neanche l’accesso alla ...