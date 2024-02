Tuffi | Mondiali Doha 2024 | Jodoin Di Maria in finale nella piattaforma femminile | eliminata Biginelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) SarahDisi è qualificata per ladella10mdideidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Dopo il quarto posto nei preliminari, l’azzurra non è riuscita a ripetersi ed ha totalizzato il settimo punteggio complessivo (293.75). Ciò che contava era però arrivare ine la classe 2000 l’ha fatto. Dopo un avvio di gara non entusiasmante,Disi è riscattata grazie al terzo tuffo – che ha superato i 60 punti – per poi chiudere in bellezza con un ultimo tuffo che le ha fruttato 72 punti. Nel complesso si poteva fare meglio, ma Sarah potrà assolutamente giocarsi le sue carte in ottica ...